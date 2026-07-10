Жизненные приколы и неожиданные выводы в картинках

В одной кофейне повесили гениальную табличку: «У нас нет Wi-Fi не потому что мы жадные. Просто пообщайтесь друг с другом!»— Фуу, жара, отстой!!!! — Ну и хорошо, лето же! — А теперь холодно, фуу! — Так здорово, не жарко! — Бее, понедельник, на работу опять! — Отлично! Денег заработаешь! — Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!!! — Ура! Ура!!! Мы идём нырять!!!!Профессиональная ловительница букетов на свадьбах.