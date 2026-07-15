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Ростех

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«Росэл» представил линейку продуктов для ключевых отраслей экономики Тверской области

«Росэл» представил линейку продуктов для ключевых отраслей экономики Тверской области

Гравировально-фрезерная настольная машина (МГФН-02). Фото: «Росэл» Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех принял участие в региональной миссии Корпорации в Тверской области, представив комплекс решений для здравоохранения, безопасности, образования и сельского хозяйства.

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