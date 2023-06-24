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Специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО готовят объекты коммунального хозяйства к новому отопительному периоду

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО готовят объекты коммунального хозяйства к новому отопительному периоду

Сотрудниками отдела эксплуатации теплового хозяйства жилищно-коммунальной службы спланирована обширная работа с котельным оборудованием обслуживаемых военных городков.

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