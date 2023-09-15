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В Приморском крае военнослужащие ВВО совершенствуют навыки вождения автомобильной техники в сложных условиях местности

В Приморском крае военнослужащие ВВО совершенствуют навыки вождения автомобильной техники в сложных условиях местности

На специально подготовленных автодромах водители автомобильной техники отрабатывают навыки вождения в условиях пересечённой и лесистой местности.

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