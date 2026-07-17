На принудительные работы отправили водителя за смертельное ДТП в Лыскове

В Лыскове суд признал автомобилиста виновным в наезде на пешехода. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, вечером 18 декабря прошлого года, управляя тягачом с полуприцепом, водитель не был внимателен к дорожной обстановке и своевременно не заметил человека на пешеходном переходе.