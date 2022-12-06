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“Вы сядете за это!”: поляков возмутили слова Моравецкого о продолжении военной поддержки Украины

“Вы сядете за это!”: поляков возмутили слова Моравецкого о продолжении военной поддержки Украины

Поляки требуют отставки премьер-министра Матеуша Моравецкого после того, как он написал в Твиттере, что Украина должна продолжать накачиваться оружием, боеприпасами и оборудованием.

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