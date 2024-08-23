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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Иван Ургант сделал важное заявление для всех его поклонников (видео)

Актер и телеведущий Иван Ургант обратился к телезрителям с призывом помочь больным детям. В своем посте он разместил фото, сделанное в Тарусе Калужской области, и сопроводил его цитатой из произведения Константина Паустовского: «На душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью».

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