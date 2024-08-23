Иван Ургант сделал важное заявление для всех его поклонников (видео)

Актер и телеведущий Иван Ургант обратился к телезрителям с призывом помочь больным детям. В своем посте он разместил фото, сделанное в Тарусе Калужской области, и сопроводил его цитатой из произведения Константина Паустовского: «На душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью».