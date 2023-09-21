Закон и Порядок

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Россия лишает финнов крупнейшего актива. Это вам - за те $300 млрд

Россия лишает финнов крупнейшего актива. Это вам - за те $300 млрд

И еще раз об украденных у нас 300 миллиардах. Просто чтобы было понятно, что все вернется до цента.

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Комментарии
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Александр Рожков
Вернется или нет, а ответить то за профуканные 300 миллиардов надо бы кое - кому из некоторых. Но, очевидно, что не будет ни того, ни другого. А статейку то, очевидно, наклепал пропагандон.
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