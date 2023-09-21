Россия лишает финнов крупнейшего актива. Это вам - за те $300 млрд

Закон и ПорядокБизнес и финансыПодписатьсяРоссия лишает финнов крупнейшего актива. Это вам - за те $300 млрд И еще раз об украденных у нас 300 миллиардах. Просто чтобы было понятно, что все вернется до цента.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр РожковВернется или нет, а ответить то за профуканные 300 миллиардов надо бы кое - кому из некоторых. Но, очевидно, что не будет ни того, ни другого. А статейку то, очевидно, наклепал пропагандон.Ответить3 час.
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