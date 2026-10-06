Врач Маматов: при первых признаках ОРВИ не стоит пытаться «разогнать» иммунитет

Лёгкий насморк, небольшая боль в горле при отсутствии температуры не всегда требуют отменять все планы, но могут быть сигналом снизить нагрузку на организм.
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