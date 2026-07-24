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Царьград

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Бастрыкин раскрыл данные об осуждении 413 украинских боевиков

Бастрыкин раскрыл данные об осуждении 413 украинских боевиков

Александр Бастрыкин сообщил о завершении 280 уголовных дел по вторжению в Курскую область. Осуждено 413 украинских боевиков.

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