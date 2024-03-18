СМИ: в Румынии строят самую большую военную базу НАТО в Европе

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Сами рисуют на себе концентрические круги с &quot;яблочком&quot; в центре. Сегодняшнее ударное вооружение России не отбивается. Даже самое засвеченное ещё с Сирии уже не перехватывается стопроцентно, долетающего хватит с избытком. Гиперзвук же вообще проходит любые защиты навылет.  Если же рассчитывают на то, что русские опять &quot;не решатся ударить&quot;, то сами не оставляют нам выбора. Только &quot;бить&quot;.
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