В Румынии идет строительство самой большой военной базы НАТО в Европе, которая, предположительно, будет полностью развернута к 2040 году, утверждает .
СМИ: в Румынии строят самую большую военную базу НАТО в Европе
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Сами рисуют на себе концентрические круги с "яблочком" в центре. Сегодняшнее ударное вооружение России не отбивается. Даже самое засвеченное ещё с Сирии уже не перехватывается стопроцентно, долетающего хватит с избытком. Гиперзвук же вообще проходит любые защиты навылет. Если же рассчитывают на то, что русские опять "не решатся ударить", то сами не оставляют нам выбора. Только "бить".
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