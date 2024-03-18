СМИ: в Румынии строят самую большую военную базу НАТО в Европе

Виктор Полуэктов

Сами рисуют на себе концентрические круги с "яблочком" в центре. Сегодняшнее ударное вооружение России не отбивается. Даже самое засвеченное ещё с Сирии уже не перехватывается стопроцентно, долетающего хватит с избытком. Гиперзвук же вообще проходит любые защиты навылет. Если же рассчитывают на то, что русские опять "не решатся ударить", то сами не оставляют нам выбора. Только "бить".