Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизеля

Минфин США по указанию Трампа немедленно выдает временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Посла Молдавии в ...
- ЛЛ Колокольцев: мигр...
- ЕС впервые органи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым