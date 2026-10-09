Страна и люди
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Страна и люди

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Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизеля

Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизеля

Минфин США по указанию Трампа немедленно выдает временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.

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