В ЯНАО ужесточили штрафы за халатное отношение к питомцам

На Ямале вводят новую систему штрафов за нарушение правил содержания и выгула домашних животных. Нерадивым владельцам придется выплачивать до 5 тысяч рублей, сообщили в официальном паблике Заксобрания ЯНАО.
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