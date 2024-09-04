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США «жмотят» ракеты, флота нет, авиация разнесена. Какой единственный вариант остался у ВСУ для ударов вглубь России?

США «жмотят» ракеты, флота нет, авиация разнесена. Какой единственный вариант остался у ВСУ для ударов вглубь России?

Автор: Михаил Щипанов 212 прочтений Сегодня Не первый месяц Украина пытается получить от Соединенных Штатов «добро» на применение натовских ракет большого радиуса действия против целей в глубине исторической России.

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