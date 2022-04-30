Роспотребнадзор: стелс-омикрон стал самым заразным штаммом за всю историю пандемии

Подвид омикрон-штамма BA.2 стал самым заразным вариантом COVID-19 за все время пандемии. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.