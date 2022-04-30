Популярные статьи

Свежие комментарии

  • юрий КЗПО
    он что спрашивает у нашего сколько вооружения направить на украину? о чем с ним можно говорить два часа? Надо ему ска...BFM: Путин и Макр...
  • Ирина Чещина
    укры совсем с глузду съехали. Мировым гегемоном себя возомнили. Всем подряд указывают,как жить....NOS: роттердамски...
  • юрий КЗПО
    если видишь что драка не избежна бить надо первым отключить от газа сейчас пусть обоссутся.Премьер Греции об...

Роспотребнадзор: стелс-омикрон стал самым заразным штаммом за всю историю пандемии

Роспотребнадзор: стелс-омикрон стал самым заразным штаммом за всю историю пандемии

Подвид омикрон-штамма BA.2 стал самым заразным вариантом COVID-19 за все время пандемии. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх