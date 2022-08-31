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В рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские посетили Константиновский центр социальной помощи семье и детям «Росток» в Амурской области

Встреча с воспитанниками подшефных учреждений накануне 1 сентября уже стала для полицейских доброй традицией.

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