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Память, цветы и сахарные черепа: МИФ выпускает книгу о Дне мертвых

Память, цветы и сахарные черепа: МИФ выпускает книгу о Дне мертвых

День мертвых давно превратился в один из самых узнаваемых культурных символов Мексики. Но за эффектными образами Калаверы Катрины, сахарных черепов и ковров из оранжевых бархатцев скрывается куда более сложная история — сплетение древних мезоамериканских представлений о загробном мире, католической традиции, политической сатиры и национальной идентичности.

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