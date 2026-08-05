Память, цветы и сахарные черепа: МИФ выпускает книгу о Дне мертвых

День мертвых давно превратился в один из самых узнаваемых культурных символов Мексики. Но за эффектными образами Калаверы Катрины, сахарных черепов и ковров из оранжевых бархатцев скрывается куда более сложная история — сплетение древних мезоамериканских представлений о загробном мире, католической традиции, политической сатиры и национальной идентичности.