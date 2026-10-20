max.ru/Петровка, 38 В Москве задержали курьера мошенников, который вынес из квартиры сейф с деньгами на сумму около 2 млн рублей и документами, обманув 13-летнюю девочку.
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