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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 6 апреля 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 6 апреля 2024, полная версия

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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