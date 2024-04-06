Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 6 апреля 2024, полная версия

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.