В Чувашии открылась выставка петербургского художника Анатолия Рыбкина

В Чувашском государственном художественном музее представили более 400 картин художника из Санкт-Петербурга Анатолия Рыбкина, в том числе посвященных малой родине — Чувашии, сообщил директор ЧГХМ Геннадий Козлов.
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