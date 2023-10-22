Путин удивился, что у россиян дома нет теннисных столов. А он площадь квартир у простых людей знает?

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Виралайф

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Комментарии
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Россиянин
Автор, ты дурак?
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8 час.
Л
Лариса
Скорее проаокатор. Что не исключает первого предположения.
Ответить
6 час.

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