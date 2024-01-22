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Медведев обыграл Боргеса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Медведев обыграл Боргеса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл представителя Португалии Нуну Боргеса со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 и вышел в следующий круг турнира.

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