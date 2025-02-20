NBC: США могут включить в мирную сделку автоматическое принятие Украины в НАТО

США рассматривают возможность включить в мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине пункт об автоматическом предоставлении стране членства в НАТО, если Россия нарушит условия этого документа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии