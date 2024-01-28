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СБУ выявила хищения в Минобороны Украины на полтора миллиарда гривен при закупке миномётных выстрелов

СБУ выявила хищения в Минобороны Украины на полтора миллиарда гривен при закупке миномётных выстрелов

Новый скандал в Минобороны Украины, СБУ выявила новые хищения на полтора миллиарда гривен. Как сообщает украинская пресса, к хищениям причастна компания "Львовский арсенал", "освоившая" средства на закупках снарядов.

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