В России до сих пор никто не знает, как проводить денацификацию, и что это такое Дмитрий Родионов Фото: ТАСС Материал комментируют: Александр Дмитриевский Лариса Шеслер Денацификация Украины может продлиться 20 лет, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда
Комментарии
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К Б
А не инициировать переговоры. Теперь время безвозвратно утеряно. Никакой победы не будет в том понимании, какой ждёт наше гражданское общество.
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13 час.
Михаил Мамонов
ну нам уж точно нельзя забывать о подлости хохлов . по ВОВ пожалели их и вот что из этого получилось
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12 час.
т
татьяна
Чтобы всего этого не было,просто не должно быть Украины.Вообще.Так лучше для ВСЕХ...
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7 час.
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