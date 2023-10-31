Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда

К Б А не инициировать переговоры. Теперь время безвозвратно утеряно. Никакой победы не будет в том понимании, какой ждёт наше гражданское общество.

Михаил Мамонов ну нам уж точно нельзя забывать о подлости хохлов . по ВОВ пожалели их и вот что из этого получилось