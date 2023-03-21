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В России разработан новый комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т»

В России разработан новый комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т»

Новый комплекс дальней тепловизионной разведки для российских военных разработали специалисты Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон", входящего в холдинг "Швабе".

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