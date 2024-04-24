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«Газета.ru»: здание «Крокуса» было отделано негорючими панелями

«Газета.ru»: здание «Крокуса» было отделано негорючими панелями

Издание «Газета.ru» провела анализ используемых материалов в «Крокус сити холле» в Красногорске, где в результате террористической атаки произошло полное уничтожение верхнего этажа, зрительного зала и сцены, а также частичное обрушение кровли.

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