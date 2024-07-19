БУНТ "БЕЗОТКАЗНОГО ГОРОДА": МИГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ НЕОЖИДАННЫЙ ОТПОР. И РУССКИМ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ

Сергей

И чему радуемся? По какому поводу бой в барабаны? Нелегалы расползутся как тараканы в другие регионы. "Вертолётная раздача" паспортов усилит обороты, только цены на паспорт увеличатся. Принцип миграционной политики надо менять, а не замазывать дыры кизяком.