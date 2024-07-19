Медвежий угол
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Медвежий угол

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БУНТ "БЕЗОТКАЗНОГО ГОРОДА": МИГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ НЕОЖИДАННЫЙ ОТПОР. И РУССКИМ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ

БУНТ "БЕЗОТКАЗНОГО ГОРОДА": МИГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ НЕОЖИДАННЫЙ ОТПОР. И РУССКИМ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ

Челябинск, который в среде приезжих являлся своего рода "безотказным городом" в плане получения русского гражданства и "подъёмных средств", решил пойти на особые меры.

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Комментарии
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Александр
Иди в сраку , идиотка.
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2 час.
Сергей
И чему радуемся? По какому поводу бой в барабаны? Нелегалы расползутся как тараканы в другие регионы. &quot;Вертолётная раздача&quot; паспортов усилит обороты, только цены на паспорт увеличатся. Принцип миграционной политики надо менять, а не замазывать дыры кизяком.
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2 час.
Сергей Трофимов
долой мигрантов оккупантов они хуже фашистов
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1 час.

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