БУНТ "БЕЗОТКАЗНОГО ГОРОДА": МИГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ НЕОЖИДАННЫЙ ОТПОР. И РУССКИМ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ

Челябинск, который в среде приезжих являлся своего рода "безотказным городом" в плане получения русского гражданства и "подъёмных средств", решил пойти на особые меры.
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