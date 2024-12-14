Генсек "Грузинской мечты" извинился перед народом за выдвижении Зурабишвили в 2018 году

Генсек правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе принес народу извинения за то, что возглавляемая им организация выдвинула кандидатуру нынешнего президента Саломе Зурабишвили на выборах, состоявшихся в 2018 году.