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102 года назад издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях»

102 года назад издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях»

Зарождение гражданской авиации в России началось в начале 1920-х годов. 17 января 1921 года Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О воздушных передвижениях в воздушном пространстве над территорией РСФСР и над ее территориальными водами», ставший первым законодательным актом Советской России в области воздушного права.

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