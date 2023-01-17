102 года назад издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях»

Зарождение гражданской авиации в России началось в начале 1920-х годов. 17 января 1921 года Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О воздушных передвижениях в воздушном пространстве над территорией РСФСР и над ее территориальными водами», ставший первым законодательным актом Советской России в области воздушного права.