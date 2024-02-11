Почему в России маленькие зарплаты, и что надо делать, чтобы получать как в Америке и Германии?

а

айрат

Почему у нас трубе сидит кучка жидов типа миллера и продают на гнилой запад и по всему миру нефть и газ и получают миллиардные доходы в свой карман и и крохи тем кто обслуживает эти тубы! А почему остальной народ России в основном это сибиряки чьи недра грабят и высасывают оттуда эти углеводороды ничего не имеют с этого грабежа России? Или эта кучка жидов очень умная? А остальное население России оказываются лохи тупые?Вот этого я не понимаю!Почему эти выродки на трубе имеют все земные благи выкачивая недра России, которые по конституции принадлежат всему Русскому народу проживающему в России, а пользуется этим кучка жидов типа миллера?