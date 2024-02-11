Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    "...Неплохо было бы, конечно, почитать мнение людей в комментариях по источнику информации". ========================...Почему в России м...

Почему в России маленькие зарплаты, и что надо делать, чтобы получать как в Америке и Германии?

Почему в России маленькие зарплаты, и что надо делать, чтобы получать как в Америке и Германии?

Если вы хотите зарабатывать так, как в Америке или Германии, то вы должны выбирать себе профессию востребованную, а не ту, в которой специалистов, как сельдей в бочке, и денег на всех не хватает ни у какого работодателя.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
&quot;...Неплохо было бы, конечно, почитать мнение людей в комментариях по источнику информации&quot;. ================================================= см. скрин 😉
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1 час.
а
айрат
Почему у нас трубе сидит кучка жидов типа миллера и продают на гнилой запад и по всему миру нефть и газ и получают миллиардные доходы в свой карман и и крохи тем кто обслуживает эти тубы! А почему остальной народ России в основном это сибиряки чьи недра грабят и высасывают оттуда эти углеводороды ничего не имеют с этого грабежа России? Или эта кучка жидов очень умная? А остальное население  России оказываются лохи тупые?Вот этого я не понимаю!Почему эти выродки на трубе имеют все земные благи выкачивая недра России, которые по конституции принадлежат всему Русскому народу проживающему в России, а пользуется этим кучка жидов типа миллера?
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55 мин.
Александр Стародубцев
Никогда не считайте деньги в чужом кошельке. Кончается плохо.
Ответить
23 мин.

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