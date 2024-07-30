Посольство РФ в Венесуэле рекомендовало россиянам не выходить на улицу

Российское посольство в Венесуэле обратилось к соотечественникам с рекомендацией. На фоне происходящих в стране беспорядков дипломатическое представительство призвало россиян придерживаться правил безопасности избегать места скопления огромных людских масс, не выходить лишний раз на улицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии