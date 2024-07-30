Посольство РФ в Венесуэле рекомендовало россиянам не выходить на улицу

Российское посольство в Венесуэле обратилось к соотечественникам с рекомендацией. На фоне происходящих в стране беспорядков дипломатическое представительство призвало россиян придерживаться правил безопасности избегать места скопления огромных людских масс, не выходить лишний раз на улицу.