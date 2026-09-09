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Ивановские новости

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В колледжи Ивановской области подано 9 тысяч заявлений на 5 тысяч мест

В колледжи Ивановской области подано 9 тысяч заявлений на 5 тысяч мест

В колледжи Ивановской области поступили около 5 тысяч первокурсников, из них 4,5 тысячи будут учиться бесплатно.

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