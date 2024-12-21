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Евросовет запутался в поддержке Украины: как это повлияет на будущее?

Победа Киева уже не является первостепенной задачей. Европа переосмысливает свою поддержку Украины. В ходе последнего саммита Евросовета, как сообщает издание Politico, участники проявили некоторое замешательство в отношении своей позиции по украинскому вопросу.

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Комментарии
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Eduard
Международное право?Этоюпо какому праву,какиенто страны крадутчужие деньги,что быредать Третьим странам с формулировкой&quot;В связи с Украиной&quot;?Нет такого закона!
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