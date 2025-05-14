Зеленского начинают пинать его соратники, а Ермак испугался «заморозки» конфликта: Последние новости о ситуации вокруг Украины

В Раде признали провал прежних переговоров с Россией Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что Киев тайно вел прямые переговоры с Москвой на протяжении всего конфликта, начиная с февраля 2022 года.