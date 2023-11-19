В нашем мире довольно много людей занимаются самодельными опытами в домашних лабораториях и мастерских.
Вечный фонарик без батареек
Комментарии
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А
Алексей
Молодец,конечно...Но такой геморой ради одного дохлого светодиода,это перебор.Уж дешевле купить готовый рычажный фонарик,который придумали давным давно.
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15 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Размечтался......
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14 час.
Юрий Овчаренко
Фонарь, работающий по такому принципу, я видел в Японии лет15 назад. 😆
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12 час.
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