Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 025 подписчиков

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Свежие комментарии

  • катя иванова
    не поняла .. это одеяло ???? а что внутри  ???? я помню раньше так шили одеяла .. внутри  был ватин .... или шерстяно...Внук сшил бабушке...
  • Юрий Овчаренко
    Фонарь, работающий по такому принципу, я видел в Японии лет15 назад. 😆Вечный фонарик бе...
  • Игорь Овчаренко
    Размечтался......Вечный фонарик бе...

Вечный фонарик без батареек

Вечный фонарик без батареек

В нашем мире довольно много людей занимаются самодельными опытами в домашних лабораториях и мастерских.

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Комментарии
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А
Алексей
Молодец,конечно...Но такой геморой ради одного дохлого светодиода,это перебор.Уж дешевле купить готовый рычажный фонарик,который придумали давным давно.
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15 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Размечтался......
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14 час.
Юрий Овчаренко
Фонарь, работающий по такому принципу, я видел в Японии лет15 назад. 😆
Ответить
12 час.

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