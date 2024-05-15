«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

14.05.2024. Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, когда завершались консультации по его назначению главой Министерства обороны Российской Федерации:▪️ Одна из самых насущных проблем — вопрос оснащения ВС РФ.
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