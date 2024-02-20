Некачественную молочную продукцию нашли в Самарской области

Роспотребнадзор Самарской области распространяет информацию об итогах контроля за качеством и безопасностью продаваемой на территории региона молочной продукции, которые были подведены по окончании 2023 года.
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