Австралийский фигурист оспорит пожизненное отстранение за домогательства к несовершеннолетним

Австралийский фигурист Брендан Керри подаст апелляцию на решение центра безопасного спорта США (US Center for SafeSport) о пожизненном отстранении от турниров на территории Соединенных Штатов за домогательства к несовершеннолетним.
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