Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    Большая трагедия момента в том, что отстраняют от службы таких больших профессионалов как Э.Басурин. Нам это еще аукн...Басурин поддержал...
  • ШКИПЕР
    Оставить ослам консульство РФ ,а посольство закрытьМИД Норвегии объя...
  • Анфиса Иванова
    Ну и КАК следствие установило " Денисов в феврале текущего года приехал в Москву из Киева через территорию Латвии. Та...ФСБ вычислила еще...

В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу

В президентском комплексе в Анкаре утром в пятницу, 7 апреля, начались переговоры руководителей министерств иностранных дел Турции и Российской Федерации Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх