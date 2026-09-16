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Калуга-поиск

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Новая "гармошка" за неделю проехала по четырём маршрутам Калуги

Новая "гармошка" за неделю проехала по четырём маршрутам Калуги

В Калуге продолжают тестировать 18-метровый троллейбус "гармошку". Он вышел на линию 9 сентября и за первую неделю успел выполнить 32 рейса, перевезя 1559 пассажиров.

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