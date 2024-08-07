В Приморье организованы лодочные переправы для доставки провизии жителям отрезанных сел

В Приморском крае для жителей некоторых населенных пунктов организованы лодочные переправы. Этой и другой информацией о паводковой обстановке с корреспондентом PRIMPRESS поделились в министерстве ГОЧС края.
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