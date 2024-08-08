В Севастополе проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Сегодня во всём мире это самая распространенная проблема со здоровьем.Как не пропустить их первые признаки и предотвратить болезни сердца, корреспонденту Оксане Колесниковой рассказал главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения Михаил Тарасенко.
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