В Севастополе проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Сегодня во всём мире это самая распространенная проблема со здоровьем.Как не пропустить их первые признаки и предотвратить болезни сердца, корреспонденту Оксане Колесниковой рассказал главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения Михаил Тарасенко.