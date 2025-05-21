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Собянин: Московский медицинский техноцентр открыт после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минздрава России Михаил Мурашко осмотрели Московский медицинский техноцентр (инженерный научно-практический центр «Гормедтехника»), открытый после комплексной реконструкции.

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