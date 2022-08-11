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Миланович о предстоящем матче с «Зриньски»: «У нас есть игроки, которые могут забить на два мяча больше, чем соперник»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зриньски».

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