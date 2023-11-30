Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оксана Дергач
    Сам голосовал за повышение пенсионного возраста, долго протянул?От инфаркта сконч...
  • Галина Друзина
    Ну, как у нас считает росстат, мы пенсионеры, уже знаем и это не в пользу пенсионера.Экономист Гиринск...
  • Сергей Бессонов
    "Много детей хочется рожать...", ну ляпнула наша лошадь. Однополые могут калечить "воспитывать" только чужих детей. Е..."Жестоко, безумие...

Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты

Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты

  В среде немногочисленной, но очень шумной группы российских лишенцев, понаехавших в Европу, царит форменный переполох! Вызвало его интервью одного из их фронтменов Евгения Чичваркина*, давно уже засевшего в Лондоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх