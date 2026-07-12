Нетаниягу простился с Линдси Грэмом: «Лучшего друга не было»

Премьер-министр Израиля выразил скорбь по сенатору, всю жизнь защищавшему еврейское государствоКогда уходят люди, чья дружба измерялась не протокольными рукопожатиями, а совместными решениями в часы смертельной опасности, — это потеря, которую не заглушить дипломатическими формулировками .
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