Нетаниягу простился с Линдси Грэмом: «Лучшего друга не было»

Премьер-министр Израиля выразил скорбь по сенатору, всю жизнь защищавшему еврейское государствоКогда уходят люди, чья дружба измерялась не протокольными рукопожатиями, а совместными решениями в часы смертельной опасности, — это потеря, которую не заглушить дипломатическими формулировками .