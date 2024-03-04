Старшему ребенку — 7 лет фото: Shutterstock/Fotodom.ruМиллионы родителей ежедневно купают своих детей, и часто это — прекрасная возможность провести с ребенком время: в ванной можно надувать мыльные пузыри, ловить уточек или шапочки из пены.