"Пьяные и спящие". В США предрекают рост авиакатастроф из-за авиадиспетчеров, которые не справляются с нагрузкой

За последние два года на горячую линию Федерального управления гражданской авиации США поступило сотни жалоб, в которых описывались такие проблемы, как опасная нехватка кадров, проблемы с психическим здоровьем персонала и многие другие.
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