Последняя попытка уничтожения Грузии

Когда-то советские комментаторы, работавшие на матчах хоккейных сборных СССР и Канады подчёркивали особенность канадских хоккеистов: они всегда до конца играют на победу, даже если за две минуты до конца матча проигрывают 5:0, и проходных матчей у них нет.